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Длина прямоугольника 21 см а ширина на 2 см меньше найти периметр прямоугольника
Длина прямоугольника 21 см а ширина на 2 см меньше найти периметр прямоугольника
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 21+2= 23 2)21*2+23*2=108
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