Длина прямоугольника 6 см.сделай такой же чертеж.что нужно узнать,чтобы провести окружность?
Разное
Длина прямоугольника 6 см.сделай такой же чертеж.что нужно узнать,чтобы провести окружность?
Ответ(ы):
Гость:
Для проведения окружности нужно знать радиус или диаметр окружности
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