Длина прямоугольника равна 8 см, а ширина составляет 40 процентов от длины. Найдите периметр прямоугольника.

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Длина прямоугольника равна 8 см, а ширина составляет 40 процентов от длины. Найдите периметр прямоугольника.

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