Длина прямоугольника равна 8 см, а ширина составляет 40 процентов от длины. Найдите периметр прямоугольника.
Разное
Длина прямоугольника равна 8 см, а ширина составляет 40 процентов от длины. Найдите периметр прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
8*40/100 = 3,2 см ширина 8+8+3,2+3,2 =22,4 см перимерт прямоугольника
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