Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Длина прямоугольника4см5мм,а ширина на1см3мм меньше.Вычисли периметр?
Длина прямоугольника4см5мм,а ширина на1см3мм меньше.Вычисли периметр?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4.5 - 1.3 = 3.2 (ширина) 4.5 х 2 + 3.2 х 2 = 15.4 (периметр) "х-это умножить"
Похожие вопросы
Помогите пожалуйста. Перевидите прилагательное,напишите три степени сравнения, принимая во внимание различные формы образования степеней сравнения....
Составьте числовое выражение и Вычислите его значение частное сумма 870 и 30 и числа 15
МОбильный проверочное слово для буквы О. Срочно!!! 20 БАЛЛОВ!!!!
Какой из перечисленных объектов изучает география? 1) планеты 2) животные 3) океаны 4) вещества
Как найти сумму чисел от 17 до 122
Какие черты абсолютизма в истории нового время
Ребята,помогите 4 класс вычисли примеры с обьяснением?? КАК ЕТО ???? например:400*2 ( * умножить)
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!Найти углы треугольника ABC если угол A = 30, угол B относится = 2 : 3
2 речення з дієприслівником
Срочно!!!Помогите!!Объясните значение слов (лучше своими словами): топор, мотыга, серп, зернотёрка, прядение, ткачество, циновка, духи, боги, старе...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск