Длина прямоугольника4см5мм,а ширина на1см3мм меньше.Вычисли периметр?

Длина прямоугольника4см5мм,а ширина на1см3мм меньше.Вычисли периметр?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4.5 - 1.3 = 3.2 (ширина) 4.5 х 2 + 3.2 х 2 = 15.4 (периметр) "х-это умножить"
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