Длина пути, который турист проехал поездом и автобусом, равна 180 км. Турист проехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. Сколько километров турист поехал автобусом?

Математика
Длина пути, который турист проехал поездом и автобусом, равна 180 км. Турист проехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. Сколько километров турист поехал автобусом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+2х=180 3х=180 х=180:3 х=60 60 км проехал на автобусе 60*2=120 км проехал на поезде
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