Длина пути, который турист проехал поездом и автобусом, равна 180 км. Турист проехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. Сколько километров турист поехал автобусом?

Математика

Длина пути, который турист проехал поездом и автобусом, равна 180 км. Турист проехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. Сколько километров турист поехал автобусом?

Автор: Гость