Длина ребер прямоугольного параллепипеда - натуральные числа, а площади двух его граней равны 24 и 30. Какой наибольший объем может иметь этот паралле пипед? Варианты ответа: 120, 240, 360, 720, 1440
Длина ребер прямоугольного параллепипеда - натуральные числа, а площади двух его граней равны 24 и 30. Какой наибольший объем может иметь этот паралле пипед? Варианты ответа: 120, 240, 360, 720, 1440
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Возможно два таких параллелепипеда 1. 6 х 5 х 4, Объем 120. 2. 8 х 3 х 10. Объём 240. Правильный ответ - 240