Длина реки волги 3690 км туристы прошли на лодках третью часть ещё длины сколько дней они плыли если двигались со скоростью 6 км в час и ежедневно находились в плаванье 5 часов
Математика
Длина реки волги 3690 км туристы прошли на лодках третью часть ещё длины сколько дней они плыли если двигались со скоростью 6 км в час и ежедневно находились в плаванье 5 часов
Ответ(ы):
Гость:
3690:3=1230 км- проплыли туристы всего 5*6=30 км- проплывали за день 1230:30=41 день
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