Длина реки волги 3690 км туристы прошли на лодках третью часть ещё длины сколько дней они плыли если двигались со скоростью 6 км в час и ежедневно находились в плаванье 5 часов

Математика

Длина реки волги 3690 км туристы прошли на лодках третью часть ещё длины сколько дней они плыли если двигались со скоростью 6 км в час и ежедневно находились в плаванье 5 часов

Автор: Гость