Длина стороны квадрата 2 дм .найти периметр квадрата

Длина стороны квадрата 2 дм .найти периметр квадрата

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А=2 дм периметр=? (а+b)*2 (2+2)*2=8 дм
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