Длина тела игрунковой обезьянки -15 см,а масса 450г. Рост гориллы 1 м 95 см,а масса 225 кг. Во сколько раз горилла выше игрунковой обезьянки? Кто реши т дам пять звёзд спасибо и лучший ответ

Решим задачу арифметически по пунктах. 1 м 95 см = 195 см ; 225 кг = 225000 г 1) 195 см : 15 см = в 13 раз - горилла выше игрунковой обезьянки; 2) 225000 г : 450 г = в 500 раз - игрунковая обезьянка легче гориллы. Ответ: в 13 раз горилла выше игрунковой обезьянки; в 500 раз игрунковая обезьянка легче гориллы. _______________________________________________________