Длина тени громоотвода равна 9,2 м;в это же время вертикально воткнутый в землю кол высотой 1,9 м даёт тень длиной 2,3 м.Найдите высоту громоотвода.

Геометрия

Длина тени громоотвода равна 9,2 м;в это же время вертикально воткнутый в землю кол высотой 1,9 м даёт тень длиной 2,3 м.Найдите высоту громоотвода.

Автор: Гость