Длина тени громоотвода равна 9,2 м;в это же время вертикально воткнутый в землю кол высотой 1,9 м даёт тень длиной 2,3 м.Найдите высоту громоотвода.
Геометрия
Длина тени громоотвода равна 9,2 м;в это же время вертикально воткнутый в землю кол высотой 1,9 м даёт тень длиной 2,3 м.Найдите высоту громоотвода.
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники подобны по острому углу. Составляем пропорцию 2,3 : 9,2 = 1,9 : х х = (9,2·1,9) : 2,3 = 7,6 м
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