Длина участка прямоугольной формы 70 м, а ширина 30.Сколько шагов надо сделать,чтобы пройти его по периметру. Два шага составляют 1м.

Математика
Длина участка прямоугольной формы 70 м, а ширина 30.Сколько шагов надо сделать,чтобы пройти его по периметру. Два шага составляют 1м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина участка - 70м Ширина - 30м Можешь запиши один пример : 1) способ:70м × 30м + 1м = 2101(м) 2)способ: 1) 70м × 30м = 2100(м) 2)2100м + 1м = 2101(м) ответ: Надо сделать 2101 шаг чтобы пройти по пириметру.
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