Длина участка прямоугольной формы 70 м, а ширина 30.Сколько шагов надо сделать,чтобы пройти его по периметру. Два шага составляют 1м.

Математика

Длина участка прямоугольной формы 70 м, а ширина 30.Сколько шагов надо сделать,чтобы пройти его по периметру. Два шага составляют 1м.

Автор: Гость