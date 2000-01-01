Длина участка прямоугольной формы равна 2 км.а ширина-800 м.Фермер заготовил 24ц сена с каждого гектара.На сколько коров хватит сена,если для каждой коровы нужно 2 т. сена?

Математика

Длина участка прямоугольной формы равна 2 км.а ширина-800 м.Фермер заготовил 24ц сена с каждого гектара.На сколько коров хватит сена,если для каждой коровы нужно 2 т. сена?

Автор: Гость