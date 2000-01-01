Длина участка прямоугольной формы равна 2 км.а ширина-800 м.Фермер заготовил 24ц сена с каждого гектара.На сколько коров хватит сена,если для каждой коровы нужно 2 т. сена?

Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 2 км.а ширина-800 м.Фермер заготовил 24ц сена с каждого гектара.На сколько коров хватит сена,если для каждой коровы нужно 2 т. сена?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км=2000м*8=16000мкв   1га-10000м     16000кв м=16га    24*16=384ц   2т=10ц  *2=20ц  384:20=192коровы
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