Длина участка,имеющего форму прямоугольника,70 м,его ширина30 м.Сколько шагов надо сделать, чтобы обойти вокруг всего участка, есдва шага составляют 1м?
Математика
Длина участка,имеющего форму прямоугольника,70 м,его ширина30 м.Сколько шагов надо сделать, чтобы обойти вокруг всего участка, есдва шага составляют 1м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решения надо найти периметр. т.к это длинна всех сторон: P= 70*2 + 30*2= 200 (м) Ответ: 200шагов
Гость:
1) (70+30) * 2= 200 м - периметр участка. 2)200*2=400 шагов нужно сделать чтобы обойти весь участок. Ответ: 400 шагов.
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