Длина водохранилища на 200км. больше его ширины. Поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилище по его длине занимает 30ч., а по ширине 20ч. Найди длину и ширину этого водохранилища.

Математика

Длина водохранилища на 200км. больше его ширины. Поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилище по его длине занимает 30ч., а по ширине 20ч. Найди длину и ширину этого водохранилища.

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