Длина водохранилища на 200км. больше его ширины. Поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилище по его длине занимает 30ч., а по ширине 20ч. Найди длину и ширину этого водохранилища.
Математика
Длина водохранилища на 200км. больше его ширины. Поездка на катере с одинаковой ско??остью через водохранилище по его длине занимает 30ч., а по ширине 20ч. Найди длину и ширину этого водохранилища.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Время Расстояние По длине Одинаковая 30час ?км ) на 200км По ширине 20час ?км больше 30-20=10(час) - время поездки по длине водоранилища на 10час. больше 200:10=20(км/ч) - скорость катера 20*20=400(км) - ширина 20*30=600(км) - длина водоранилища
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