длина всего маршрута составляет 9600м. две пятых этого расстояния надо пройти пешком, а оставшуюся часть- на байдарке. Какое расстояние надо пройти на байдарке? ( Решить задачу двумя способами.)

Математика

длина всего маршрута составляет 9600м. две пятых этого расстояния надо пройти пешком, а оставшуюся часть- на байдарке. Какое расстояние надо пройти на байдарке? ( Решить задачу двумя способами.)

Автор: Гость