длина всего маршрута составляет 9600м. две пятых этого расстояния надо пройти пешком, а оставшуюся часть- на байдарке. Какое расстояние надо пройти на байдарке? ( Решить задачу двумя способами.)

Математика
длина всего маршрута составляет 9600м. две пятых этого расстояния надо пройти пешком, а оставшуюся часть- на байдарке. Какое расстояние надо пройти на байдарке? ( Решить задачу двумя способами.)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9600* на две пятых= 3840м -пройти пешком 9600-3840=5760м-на байдарке  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
где можно найти рассказ от имени сенатора о промахах Юлия Цезаря и его смерти?
Ответить
Математика
В треугольнике ABC угол A равен 50 градусов, а угол B равен 30 градусов. Вычеслите градусную меру угла C.
Ответить
Обществознание
чем вы объясните успешный для России ход русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791
Ответить
Математика
Расстояние от поселка Дубки до поселка Красные сосны автомобиль проехал за 3 часа двигаясь со скоростью 80км/ч На обратную дорогу ему потребовалось...
Ответить
Алгебра
1ю Найдите координаты точек пересечения параболы у = - x в 2-ой степени и прямой у = -9 2) Решите графические уравнение 2х+8=х (Х во 2-ой степение)
Ответить