длина всего маршрута составляет 9600м. две пятых этого расстояния надо пройти пешком, а оставшуюся часть- на байдарке. Какое расстояние надо пройти на байдарке? ( Решить задачу двумя способами.)
Математика
длина всего маршрута составляет 9600м. две пятых этого расстояния надо пройти пешком, а оставшуюся часть- на байдарке. Какое расстояние надо пройти на байдарке? ( Решить задачу двумя способами.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9600* на две пятых= 3840м -пройти пешком 9600-3840=5760м-на байдарке
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