Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275м , одна его сторона равна 86?? , а другая -на 5м больше первой, найди длину его третьей стороны?
Математика
Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275м , одна его сторона равна 86?? , а другая -на 5м больше первой, найди длину его третьей стороны?
Ответ(ы):
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Ответ: длина 3 стороны 92 метра Получилось?
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