Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275м , одна его сторона равна 86?? , а другая -на 5м больше первой, найди длину его третьей стороны?

Математика

Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275м , одна его сторона равна 86?? , а другая -на 5м больше первой, найди длину его третьей стороны?

Автор: Гость