Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275м , одна его сторона равна 86?? , а другая -на 5м больше первой, найди длину его третьей стороны?

Математика
Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275м , одна его сторона равна 86?? , а другая -на 5м больше первой, найди длину его третьей стороны?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Ответ: длина 3 стороны 92 метра        Получилось?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите систему неравенств мне очень срочно дам 10 боллов
Ответить
Алгебра
Вычислите сумму полученных корней log2(X^2-4x+1)=3
Ответить
Геометрия
Пусть d-расстояние от центра окружности с радиусом R до прямой L. Каково взаимное расположение прямой L и окружности, если: R=10см, d=6cм?
Ответить
Английский язык
Сочинение об опасной работе репортеров журналистов dangerous jobs 80 сл
Ответить
Русский язык
Какое предложение можно составить с наречием любопытно
Ответить