Длинна грузового поезда 1200м и скорость 54кмч, длина пассажирского поезда 600м и скорость 30мс поезда едут навстречу друг друга, через какое время они разойдутся...решение напишите как можно подробнее
Длинна грузового поезда 1200м и скорость 54кмч, длина пассажирского поезда 600м и скорость 30мс поезда едут навстречу друг друга, через какое время они разойдутся...решение напишите как можно подробнее
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Поезда после встречи движутся вместе друг относительно друга на расстояние равном сумме длин этих поездов: 1200+600=1800(м). Скорость движения поездов относительно друг друга равна сумме скоростей. Скорость грузового поезда пересчитаем в м/сек. 54 км/час=54·1000 м/3600 сек=15 м/сек относительная скорость поездов относительно друг друга: 30+15=45(м/сек). Найдем время за которое поезда проехали мимо друг друга: 1800 м/(45 м/сек)=40 сек Ответ: 40 сек