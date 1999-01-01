Длину стола измеряли сначала в сантиметрах, потом в дециметрах. в первом случае получилось число на 108 больше чем во втором. чему равна длина стола?
Длину стола измеряли сначала в сантиметрах, потом в дециметрах. в первом случае получилось число на 108 больше чем во втором. чему равна длина стола?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть длинна стола в сантиметрах равняется: x то длинна стола в дециметрах будет равна: x/10 и x=(x/10)+108 решаем уравнение 10x-x=1080 9x=1080 x=120 (см.) Ответ: длинна стола 120 сантиметров.