длины сторон первого прямоугольника 2 см и 112 см - второго -21 см и 21 см ....вычесли периметр и площадь каждого прямоугольника у какого из прямоугль ников периметр больше : у первого или у второго ? площадь какого п...
длины сторон первого прямоугольника 2 см и 112 см - второго -21 см и 21 см ....вычесли периметр и площадь каждого прямоугольника у какого из прямоугль ников периметр больше : у первого или у второго ? площадь какого прямоугольника больше: первого или второго?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) (2+112)*2=228см-первый прямоугольник периметр 2*112=224кв см-площадь 2) (21+21)*2=84см -второй прямоугольник периметр 21*21=441кв см 3)228-84=144см-периметр1прям больше 4)441-224=217кв см-площадь2прямоуг больше