длины сторон первого прямоугольника 2 см и 112 см - второго -21 см и 21 см ....вычесли периметр и площадь каждого прямоугольника у какого из прямоугль ников периметр больше : у первого или у второго ? площадь какого п...

длины сторон первого прямоугольника 2 см и 112 см - второго -21 см и 21 см ....вычесли периметр и площадь каждого прямоугольника у какого из прямоугль ников периметр больше : у первого или у второго ? площадь какого прямоугольника больше: первого или второго?