Длины сторон прямоугольника 9 и 8 сантиметров сколько квадратов со стороной 2 сант??метра поместится в этом прямоугольнике

Математика
Длины сторон прямоугольника 9 и 8 сантиметров сколько квадратов со стороной 2 сант??метра поместится в этом прямоугольнике
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9*8=72см² - площадь прямоугольника 2*2=4 см² - площадь квадрата 72/4=18 квадратов поместится в прямоугольнике
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