Длины сторон прямоугольника 9 и 8 сантиметров сколько квадратов со стороной 2 сант??метра поместится в этом прямоугольнике

Математика

Длины сторон прямоугольника 9 и 8 сантиметров сколько квадратов со стороной 2 сант??метра поместится в этом прямоугольнике

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