Длины сторон треугольника пропорциональны числам 6,7 и 11. Вычислите длины сторон т??еугольника, зная, что длина большей стороны равна 121 мм.
Математика
Длины сторон треугольника пропорциональны числам 6,7 и 11. Вычислите длины сторон т??еугольника, зная, что длина большей стороны равна 121 мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 121/11 = 11 2) 11*6 = 66 3) 11*7 = 77
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