Длины сторон треугольника относятся как 2:3:4. Найдите периметр, если сумма наибольшей и наименьшей равна 18 см

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Длины сторон треугольника относятся как 2:3:4. Найдите периметр, если сумма наибольшей и наименьшей равна 18 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стороны треугольника относятся как 2х:3х:4х 2х+4х=18 6х=18 х=3 (см) Периметр равен сумме всех сторон, то есть 2х+3х+4х=(2+3+4)х=9х=9*3=27 (см) Ответ: 27 см
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