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Для чего человек изучает природу?
Для чего человек изучает природу?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что природа часть человека ведь его тоже сделал а природа
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