Для чего человеку необходимо изучать свой родной язык? Сформулируйте в письменной форме с какой целью вы изучаете русский язык в школе. Используйте данный ниже перечень ключев ых слов. Грамота, грамотность, функ...

Для чего человеку необходимо изучать свой родной язык? Сформулируйте в письменной форме с какой целью вы изучаете русский язык в школе. Используйте данный ниже перечень ключев ых слов. Грамота, грамотность, функциональная грамотность, орфография, пунктуация, различные виды устной и письменной речи, наука о языке, знания о языке, чувство языка, понимание и анализ текста, история и культура, воспитание, система языка, изучение иностранных языков.