Для чего люди создают лесопосадки

1) Лесополосы, разрастаясь своими корнями, удерживают большие массивы почвы. Также лесополосы создают так называемый "воздушный барьер", уменьшающий силу ветра. Эти 2 фактора в совокупности уменьшают эрозию почвы 2) Лесополосы очищают воздух, делают его насыщенным кислородом 3) Лесополосы способны удерживать влагу, что способствует поддержанию стабильного уровня влажности 4) В лесах хорошо удерживается снег. Это также способствует стабилизации уровня влажности