Для чего нужна клавиатура

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Для чего нужна клавиатура
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Клавиатура необходима для управления ПК (персональный компьютер) и ввода текстовой информации.
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