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Для чего нужно изучать язык и развивать свою речь?
Для чего нужно изучать язык и развивать свою речь?
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Что бы правильно высказать своё мнение и говорить на легко на разные тему
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