Для чого деякі типи радіоламп закривають металевим ковпачками?
Разное
Для чого деякі типи радіоламп закривають металевим ковпачками?
Ответ(ы):
Гость:
Для охолодження. Температура лампи може досягати майже 300 градусів. Щоб лампа не лопнула під час максимального навантаження, одягають сталевий кожух, який щільно облягає лампу і непогано відводить тепло.
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