Для хрвнения растрового изображения размером 1024 х 512 пикселей отвели 256 кбайт. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения.

Разное
Для хрвнения растрового изображения размером 1024 х 512 пикселей отвели 256 кбайт. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16 цветов. 256x1024 байт = 256x1024x8бит = 2097152 1024x512 = 524288 2097152/524288 = 4 бита. Память,для 1 пикселя. 2 в 4 степени - 16.
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