Для какой функции найдена производная f=4x-x a)y=12x-2x б)y=x/4-x/3 в)y=4x-x г)y=x-x/3

Для какой функции найдена производная f=4x-x a)y=12x-2x б)y=x/4-x/3 в)y=4x-x г)y=x-x/3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Правильный ответ под буквой Г
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