Для ко­ди­ро­ва­ния не­ко­то­рой по­сле­до­ва­тель­но­сти, со­сто­я­щей из букв А, Б,В,Г,Д,Е ре­ши­ли ис­поль­зо­вать не­рав­но­мер­ный дво­ич­ный код, удо­вле­тво­ря­ю­щий ус ло­вию Фано. Для буквы А ис­поль­зо­ва­ли ко­до­вое слово 1, для буквы Б — ко­до­вое слово 01. Ка­ко­ва наи­мень­шая воз­мож­ная сум­мар­ная длина всех ко­до­вых слов?