Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б,В,Г,Д,Е решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий ус ловию Фано. Для буквы А использовали...
Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б,В,Г,Д,Е решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий ус ловию Фано. Для буквы А использовали кодовое слово 1, для буквы Б — кодовое слово 01. Какова наименьшая возможная суммарная длина всех кодовых слов?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а=1 б=01 в=0000 г=0001 д=0010 е=0011 Ответ: 19