Для метана верны следующие утверждения:1)молекула содержит два атома углерода и четыре атома водорода 2)является предельным углеводородам 3)атомы водорода соединены между собой одинарной связью 4)вступает в ре...

Для метана верны следующие утверждения:1)молекула содержит два атома углерода и четыре атома водорода 2)является предельным углеводородам 3)атомы водорода соединены между собой одинарной связью 4)вступает в реакцию присоединения с водородом 5)горит с образованием углекислого газа и воды