Для метана верны следующие утверждения:1)в состав молекулы входит два атома углерода и пять атомов водорода 2)является предельным углеводородам 3) все атомы в молекуле соединены ковалентными связями 4)вступает в реакцию присоединения 5)сгорает с образованием углерода и водорода