Для нейтрализации 50 г раствора уксусной кислоты израсходовали 200 г 10% раствора гидроусилитель натрия . Найти массу полученной соли.

CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O Mr(CH3COOH )=60 Mr(CH3COONa )=82 Mr(NaOH )=40 Находим массу NaOH в растворе 100г(р-ра) ------- 10г(NaOH) 200г(р-ра) ----- хг(NaOH) х = 20г(NaOH) определяем, что в избытке, а что в недостатке. Для этого приниманем NaOH за уи составляем соотношение: 50г(CH3COOH) ------ уг(NaOH) 60г CH3COOH ) -------40г(NaOH) у=33,3г(NaOH) недостаток по недостатку находим соль. составляем соотношение: 20г(NaOH) ------ Z г(CH3COONa) 40г(NaOH) ---- 82г(CH3COONa) Z =41г(CH3COONa) .