Для нумерации страниц книги понадобилось 1315 цифр.Сколько страниц в книге,если нумерация страниц в книге начинается с его 3-й страницы?

С 3 по 9 страницу однозначные числа - 7цифр с10 по 99 страницу двухзначные числа - 180 цифр далее с 100 страницы трехзначные числа 1315-7-180=1128 1128/3=376 страниц с трехзначным числом 99+376=475 страниц всего