для обшивки стен использовали использовали 8 досок длиной 4, 2 метров каждая из 12досок 4, 5 метров каждая. Найдите среднюю длину одной доски.

1) 4,2•8=33,6 м - суммарная длина всех досок по 4,2 м каждая. 2) 4,5•12=54 м - суммарная длина всех досок по 4,5м 3) 33,6+54 = 87,6 м -суммарная длина всех досок. 4) 8+12=20 досок всего использовали. 5) 87,6 : 20= 4,38 м - средняя длина одной доски. Ответ: 4,38