Для оклейки одной комнаты купили 7 рулонов обоев, а для оклейки другой 12 таких же рулонов. Для второй комнаты купили на 50 м обоев больше чемдля перв ой. сколько метров обоев пошло на каждую комнату?
Для оклейки одной комнаты купили 7 рулонов обоев, а для оклейки другой 12 таких же рулонов. Для второй комнаты купили на 50 м обоев больше чемдля перв ой. сколько метров обоев пошло на каждую комнату?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 12-7=5(на 5 рулона обоев больше ушло на 2 комнату) 2) 50:5=10(м) обоев в одном рулоне 3) 10*7=70(м) обоев ушло на 1 комнату 4) 10*12=120 (м) обоев ушло на 2 комнату Ответ: На оклейку 1 комнаты ушло 70(м) обоев, 2 комнаты ушло 120(м) обоев