Для оклейки одной комнаты купили 7 рулонов обоев, а для оклейки второй - 12 таких же рулонов. Для второй комнаты купили на 50 м обев больше, чем для п ервой. Сколько метров обоев пошло на каждую комнату?
Для оклейки одной комнаты купили 7 рулонов обоев, а для оклейки второй - 12 таких же рулонов. Для второй комнаты купили на 50 м обев больше, чем для п ервой. Сколько метров обоев пошло на каждую комнату?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 12-7=5 (на 5 рулона обоев больше для 2 комнаты) 2) 50:5=10 (м) обоев в одном рулоне 3) 7*10=70 (м) обоев в 7 рулонах 4) 12*10=120 (м) обоев в 12 рулонах Ответ: 70 м обоев ушло на 1 комнату, 120 м обоев ушло на 2 комнату