Для оклейки одной комнаты купили 7 рулонов обоев а для оклейки второй 12 таких же рулонов для второй комнаты купили на 50 м обоев больше чем для перво й сколько метров обоев пошло на каждую комнату? Пожалуйста ...
Для оклейки одной комнаты купили 7 рулонов обоев а для оклейки второй 12 таких же рулонов для второй комнаты купили на 50 м обоев больше чем для перво й сколько метров обоев пошло на каждую комнату? Пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
на 2 комнату ушло на 5 рулонов или на 50 метров больше, значит в одном рулоне 50:5 = 10 метров на 1 комнату потребовалось 10*10 = 100 м на 2 комнату 12*10 = 120 м