для перевозки молока созданы специальные машины молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуживали 5 машин а сейчас 7.На семи машинах стали привозит ь на 38 т молока больше, чем раньше. Сколько тонн молока привозили в город на машинах в прошлом году и в этом? Помогите пожалуйста.....