для перевозки молока созданы специальные машины молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуживали 5 машин а сейчас 7.На семи машинах стали привозит ь на 38 т молока больше, чем раньше. Сколько тонн молока привозили...
для перевозки молока созданы специальные машины молоковозы гиганты. В прошлом году город обслуживали 5 машин а сейчас 7.На семи машинах стали привозит ь на 38 т молока больше, чем раньше. Сколько тонн молока привозили в город на машинах в прошлом году и в этом? Помогите пожалуйста.....
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7-5=2машины - на столько больше машин стало38/2=19т - молока в одной машине19*5=95т - молока привезли в прошлом году19*7=133т - молока привезли в этом годуОтвет. 95т и 133 т