ДЛЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГОРОД РАБОТНИКИ ЗАВОДА БЫЛО ВЫДЕЛЛЕНО НЕСКОЛЬКО АВТОБУСОВ, С ОДИНАКОВЫМ ЧИСЛОМ МЕСТ В КАЖДОМ АВТОБУСЕ. В ЛЕС ПОЕХАЛИ 500 ЧЕЛОВЕК , А НА ОЗЕРО- 396 человек . все места в автобустах были заняты, и ни одн...

ДЛЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГОРОД РАБОТНИКИ ЗАВОДА БЫЛО ВЫДЕЛЛЕНО НЕСКОЛЬКО АВТОБУСОВ, С ОДИНАКОВЫМ ЧИСЛОМ МЕСТ В КАЖДОМ АВТОБУСЕ. В ЛЕС ПОЕХАЛИ 500 ЧЕЛОВЕК , А НА ОЗЕРО- 396 человек . все места в автобустах были заняты, и ни одного человека не осталось без места . Сколько автобусов было выделенно и сколько пассажиров было в каждом автобусе.