Для полной гидратации 15,4 г смеси этилена с пропеном потребовалось 7,2 г воды. Определите качественный и количественный состав(в процентах) полученной смеси.
Химия
Для полной гидратации 15,4 г смеси этилена с пропеном потребовалось 7,2 г воды. Определите качественный и количественный состав(в процентах) полученной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H4+H2O=C2H6O C3H6+H2O=C3H8O n(H2O)=7,2:18=0,4; Пусть в 1-ой р-ции затратилось Х моль воды,а во 2-ой Умоль,тогда n(C2H4)=X;n(C3H6)=Y;m(C2H4)=28X;m(C3H6)=42Y; X+Y=0,4 28x+42y=15,4 Решаем систему! y=0,3;x=0,1; m(C2H4)=0,1*28=2,8;W(C2H4)=2,8:15,4=0,1818(18,2%);W(C3H6)=81,8%
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