Для полной гидратации 15,4 г смеси этилена с пропеном потребовалось 7,2 г воды. Определите качественный и количественный состав(в процентах) полученной смеси.

Химия

Для полной гидратации 15,4 г смеси этилена с пропеном потребовалось 7,2 г воды. Определите качественный и количественный состав(в процентах) полученной смеси.

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