Для приготовления фарфора берут по массе на 1 долю гипса 25 долей глины и 2 доли песка. Сколько получится фарфора, если глины взять на 4,6 кг больше, чем песка?

Математика
Для приготовления фарфора берут по массе на 1 долю гипса 25 долей глины и 2 доли песка. Сколько получится фарфора, если глины взять на 4,6 кг больше, чем песка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть гипса 25 частей глины,на 4,6кг больше,чем песка 2 части песка 25-2=23 части - составляют 4,6кг 4,6:23=0,2(кг) - масса 1 части 1+25+2=28(частей) - всего масса фарфора 0,2*28=5,6(кг) - получится фарфора
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