Для приготовления фарфора берут по массе на 1 долю гипса 25 долей глины и 2 доли песка. Сколько получится фарфора, если глины взять на 4,6 кг больше, чем песка?

Математика

Для приготовления фарфора берут по массе на 1 долю гипса 25 долей глины и 2 доли песка. Сколько получится фарфора, если глины взять на 4,6 кг больше, чем песка?

Автор: Гость