Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого льда. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда и полученную воду вскипятить если начальная температура льда -10°C ...
Разное
Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого льда. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда и полученную воду вскипятить если начальная температура льда -10°C
Ответ(ы):
Гость:
должно получиться 156200 Дж
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