Для приготовления варенья из вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе). Сколько кг сахара и сколько кг ягод надо взять, чтобы получить 10 кг варенья,если при варке его масса уменьшается в 1,5 раза.
Разное
Для приготовления варенья из вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе). Сколько кг сахара и сколько кг ягод надо взять, чтобы получить 10 кг варенья,если при варке его масса уменьшается в 1,5 раза.
Ответ(ы):
Гость:
1) 10*1,5 = 15(кг)- масса вишни и сахара до варки 2) 15: (3+2)= 3(кг)- масса одной части до варки 3) 3*3=9(кг)- сахара 4) 2*3=6(кг)-вишни Ответ: 9 кг сахара и 6 кг вишни.
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