Для приготовления варенья из вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе). Сколько кг сахара и сколько кг ягод надо взять, чтобы получить 10 кг варенья,если при варке его масса уменьшается в 1,5 раза.

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Для приготовления варенья из вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе). Сколько кг сахара и сколько кг ягод надо взять, чтобы получить 10 кг варенья,если при варке его масса уменьшается в 1,5 раза.

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