для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд, понадобилось 16 кнопок, для всех картинок поровну. сколько кнопок нужно для одной картинки?

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для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд, понадобилось 16 кнопок, для всех картинок поровну. сколько кнопок нужно для одной картинки?

Автор: Гость