для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд, понадобилось 16 кнопок, для всех картинок поровну. сколько кнопок нужно для одной картинки?
Разное
для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд, понадобилось 16 кнопок, для всех картинок поровну. сколько кнопок нужно для одной картинки?
Ответ(ы):
Гость:
16/8 это количество кнопок для 1 картины Ответ: 2 кнопки
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