Для уроков рисования родители купили шестиклассникам 10 коробок карандашей, по 14 карандашей в каждой коробке.Можно ли поделить все карандаши так, чтобы каждому ученику достал ось по 5 карандашей, если в классе 28 уче...
Для уроков рисования родители купили шестиклассникам 10 коробок карандашей, по 14 карандашей в каждой коробке.Можно ли поделить все карандаши так, чтобы каждому ученику достал ось по 5 карандашей, если в классе 28 учеников?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
14*10=140(к)-всего. 140:5=28(уч)-да хватит. Ответ:28 уч. Да хватит.