Дно бассейна имеет форму прямоугольника , длина которого в 5 раз больше его ширины, а ширина на 200м меньше длинны. Сколько квадратных керамических плиток со стороной 20см потребуется, чтобы покрыть дно бассейна?

Математика
Дно бассейна имеет форму прямоугольника , длина которого в 5 раз больше его ширины, а ширина на 200м меньше длинны. Сколько квадратных керамических плиток со стороной 20см потребуется, чтобы покрыть дно бассейна?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть длина х м, тогда ширина (х-200)м, если длина в 5 раз больше ширины, то составим уравнение: (х-200) * 5 = х 5х-1000=х 4х=1000 х=1000:4 х=250 250м длина бассейна х-200=250-200=50м ширина бассейна Sбассейна=а*b=250*50=12500кв.м=125000000кв.см Sплитки=а*а=20*20=400кв.см 125000000:400=312500 плиток Ответ: 312500 керамических плиток понадобится, чтобы покрыть дно бассейна
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