Дно бассейна имеет форму прямоугольника , длина которого в 5 раз больше его ширины, а ширина на 200м меньше длинны. Сколько квадратных керамических плиток со стороной 20см потребуется, чтобы покрыть дно бассейна?

Математика

Дно бассейна имеет форму прямоугольника , длина которого в 5 раз больше его ширины, а ширина на 200м меньше длинны. Сколько квадратных керамических плиток со стороной 20см потребуется, чтобы покрыть дно бассейна?

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