Дно бассейна имеет форму прямоугольника ,длинна которого в 5 раз больше его ширины .а ширина на 200 метров меньше длинны ,сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?

Математика

Дно бассейна имеет форму прямоугольника ,длинна которого в 5 раз больше его ширины .а ширина на 200 метров меньше длинны ,сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?

Автор: Гость