Дно бассейна имеет форму прямоугольника ,длинна которого в 5 раз больше его ширины .а ширина на 200 метров меньше длинны ,сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?

Математика
Дно бассейна имеет форму прямоугольника ,длинна которого в 5 раз больше его ширины .а ширина на 200 метров меньше длинны ,сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?
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