До именника наказувала дибрати диеслова та прикметники

Українська мова
До именника наказувала дибрати диеслова та прикметники
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Автор: Гость
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Гость:
Іменник - наказ Дієслова- виконати, надрукувати, дати Прикметники- важливий, терміновий, строгий
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